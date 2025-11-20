Іспанія

Ексфутболіст Реала поділився враженнями від виступів зіркового юнака.

У останньому інтерв’ю колишній нідерландський півзахисник Веслі Снейдер, відомий за виступами, зокрема, у мадридському Реалі, прокоментував прогрес молодого зіркового нападника каталонської Барселони Ламіна Ямала.

"Коли ми говоримо про те, чи може Ламін Ямал колись стати Мессі… Ну, для мене він уже новий Мессі Барселони.

Вони ніколи його не відпустять, і я думаю, що він теж не захоче йти. Він виріс у клубі, він уже багато чого досяг у першій команді, і він величезна зірка. Навіщо взагалі думати про Англію чи Німеччину? Це не мало б жодного сенсу.

Можливо, через багато років він захоче мати інший досвід, як це зробив Мессі . Але якщо ми знову говоритимемо з вами про це в 2035 році, я переконаний, що він все ще носитиме кольори Барси. Чи зможе він досягти рівня Мессі або навіть перевершити його? Можливо. Гравці розвиваються щороку, а він вже на дуже високому рівні", — заявив колишній нідерландський футболіст.

Тим часом у самого Ямала під час міжнародної перерви діагностували пубалгію.