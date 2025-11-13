Іспанія

Головний тренер збірної Іспанії розкрив свою версію конфлікту з Барселоною через молодого таланта Ламіна Ямаля.

​В ефірі програми El Larguero на радіо Cadena SER фахівець наголосив, що медичний штаб національної команди не був поінформований про справжній діагноз гравця. ​

"Ніхто нам не повідомив, що у нього пубалгія (травма в області паху). Тут, у збірній, його лікували від проблеми з люмбалгією (болем у попереку)", — заявив де ла Фуенте. ​

Тренер висловив здивування діями Барселони, яка змусила відкликати Ямала зі збору після оголошення про новий курс лікування пубалгії, про який у збірній не знали.

Де ла Фуенте зазначив, що клуб мав би повідомити федерацію про проведення медичних тестів. ​За словами тренера, сам 18-річний футболіст був дуже засмучений тим, що змушений був залишити розташування команди, оскільки хотів допомогти їй у вирішальних матчах за вихід на чемпіонат світу.

Де ла Фуенте також відповів на критику з боку тренера Барселони Гансі Фліка, який раніше звинуватив RFEF у тому, що там не дбають про футболістів. ​

"Мені не вистачило емпатії від нього, оскільки він сам був тренером збірної. Я б вирішував такі питання приватно", — сказав іспанець.

​Коментуючи звинувачення у використанні знеболювальних (зокрема, вольтарену), де ла Фуенте назвав їх безпідставними. Він підкреслив, що прийом анальгетиків є нормальною практикою для спортсменів і повністю захистив професіоналізм медичного штабу збірної.

​"Ми розповіли правду про те, що сталося. Ми завжди ставимо здоров'я гравця на перше місце", — підсумував де ла Фуенте.