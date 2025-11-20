Іспанія

Бельгієць не грав в одній команді з португальцем.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про Кріштіану Роналду та Кіліана Мбаппе. Його слова наводить COPE.

"Не грав із Кріштіану, тому що того літа, як я прийшов у Реал, він перейшов у Ювентус. Думаю, це два різні гравці, але у Кріштіану все-таки трохи більше менталітету переможця, ніж у Кіліана.

Але цього року Кіліан краще виявив цей менталітет. Він переключив передачу та по-справжньому веде команду за собою. Видно, що він лідер, і з кожним матчем це ставатиме все очевиднішим", – сказав Куртуа.