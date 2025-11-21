Іспанія

Президент Ла Ліги ділиться своїми думками.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про вплив зірок на розвиток чемпіонатів. Його слова наводить Ole.

"Я хотів би, щоб у нас були Мессі, Роналду, Моурінью, Гвардіола – всі зірки... Але це не ключ до продовження зростання. Гравці ефемерні, а сильними вас роблять клуби та хороша конкуренція.

Візьмемо Саудівську Аравію. Там багато зірок, але вона так і не злетіла до рівня найкращих у світі.

Якщо говорити про економіку, то жодна телевізійна компанія нічого не сказала нам щодо того, щоб платити менше за телеправа, коли пішов Мессі.

Контракти укладено на п'ять, шість, сім років, тому важливо, щоб ліга залишалася конкурентоспроможною", – сказав Тебас.