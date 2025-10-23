Іспанія

Іспанський функціонер не здається.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про скасування проведення матчу чемпіонату Іспанії в Маямі між Вільярреалем та Барселоною. Його слова наводить Marca.

"У моєму житті немає слова "невдача". Я намагався, і ми продовжуватимемо намагатися. Все це пов'язано з юридичними розбіжностями між ФІФА та Relevent (компанією, яка займається просуванням матчу – прим.) щодо можливості проведення цього матчу у Сполучених Штатах. Було створено комісію для регулювання подібних матчів.

Ми працюємо, виходячи з основної ідеї, що кожна ліга може провести лише один матч в сезоні за кордоном, а країна, що приймає, може провести не більше одного такого матчу.

Ми продовжуватимемо працювати, має бути досягнуто згоди, тому що саме про це Сполучені Штати просили ФІФА. Тож попереду ще довгий шлях. Завжди потрібно намагатись. Якщо ти не намагаєшся, то це невдача.