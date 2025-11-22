Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 21 листопада 2025 року.

Валенсія у матчі 23 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Леванте в дербі (1:0).

Принципове регіональне протистояння, як і мало б бути, було сповненим емоційної складової впродовж усього ігрового часу.

Але зрештою все вирішив один пізній м’яч господарів поля, які до цього також відзначались у воротах суперників, але м’яч Дієго Лопеса скасували, на відміну від результативного удару Уго Дуро.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Валенсія — Леванте у рамках 13-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Валенсія — Леванте 1:0

Гол: Дуро, 79

Валенсія: Агірресабала — Коррея (Фулькьє, 85), Таррега, Копете, Гая — Лопес, Герра (Раба, 85), Пепелу, Данжума (Ріоха, 73) — Бельтран (Дуро, 54), Алмейда (Сантамарія, 85)

Леванте: Раян — Тольян, де ла Фуенте, Морено, Санчес — Альварес, Ельгесабаль (Андер Оласагасті, 84), Рей (Арріага, 70), Венседор (Луїс Моралес, 84) — Ромеро (Бруге, 70), Ейонг (Кояліпу, 70)

Попередження: Копете, Гая — Альварес, Рей