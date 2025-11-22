Мадридський Реал під орудою Флорентіно Переса продовжує будувати грандіозні плани на майбутнє, проте через високі витрати на впровадження цих планів стикнувся з необхідністю додаткового фінансування.

Наразі в клубі обирають найкращий варіант збільшення власного бюджету, і на столі в керівників наявна також і пропозиція змінити структуру власності клубу.

Ідеться про залучення інвестицій від міноритарних власників, задля чого Пересу доведеться піти на поступки.

Видання Vozpópuli має інформацію про те, що група Louis Vuitton, а также Sixth Street и Бернар Арно готові інвестувати в "королівський" клуб 1 млрд євро, який коштуватимуть 10% акцій клубу.

Подібне фінансове посилення відмінно б пасувало навіть найближчому зимовому трансферному вікну, якби рішення щодо змін було б ухвалено найближчим часом.

Тим часом нещодавно Реал отримав запит щодо воротаря Андрія Луніна від лондонського Тоттенгема.