Іспанія

Мадридці не готові відпускати українського воротаря взимку, попри пропозицію у 12—15 млн євро.

Тоттенгем активно працює над підсиленням воротарської лінії та зробив запит щодо можливого трансферу Андрія Луніна напередодні зимового трансферного вікна.

За даними іспанських медіа, лондонський клуб готовий заплатити за українця 12–15 мільйонів євро. Утім, Реал уже відповів категорично: взимку Лунін недоторканний. У Мадриді вважають, що відпускати дублера Тібо Куртуа посеред сезону надто ризиковано, адже досвідченого резервного варіанта клуб зараз не має.

Водночас ситуація може змінитися влітку, особливо якщо сам Лунін попросить розглянути варіанти щодо переходу.

Наразі головний тренер Реала Хабі Алонсо гарантує українцеві ігровий час у Кубку Іспанії та розглядає його як важливу частину складу на поточний сезон.