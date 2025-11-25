Іспанія

Тренера вважають ключовою фігурою проєкту.

Керівництво Реала Мадрид продовжує повністю підтримувати головного тренера Хабі Алонсо, попри не найвдаліші результати останніх матчів.

За даними Marca, в клубі бачать у ньому ідеального наставника для команди, схвалюючи всі його рішення — від тактичних експериментів до замін.

Алонсо сприймають як лідера проєкту, чия авторитетність перевищує вплив будь-якого гравця (як-от Вінісіуса Жуніора). Клуб не турбується через нестабільність, спричинену втратою очок, вважаючи це нормальним явищем на етапі адаптації.

Після 13 турів Реал лідирує в Ла Лізі, випереджаючи Барселону на одне очко. У Лізі чемпіонів мадридці посідають 7-е місце з 9 очками після 4 турів.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус вагається щодо нового контракту.