Іспанія

Вінгер андалусійців отримав пряме вилучення в матчі проти Жирони.

Гравець Реал Бетіса Антоні, публічно вибачився перед уболівальниками клубу після того, як отримав червону картку наприкінці матчу Ла Ліги проти Жирони, який завершився нічиєю 1:1.

Інцидент стався у компенсований час, коли бразилець, намагаючись зберегти м'яч у грі, виконав надто ризикований удар ножицями у штрафному майданчику суперника. Його нога випадково влучила прямо в обличчя захиснику каталонців Жоелу Році, який одразу ж опинився на газоні, корчачись від болю.

Спочатку арбітр показав Антоні лише жовту картку, визнавши це необережністю. Проте після втручання VAR та особистого перегляду епізоду на моніторі, суддя розцінив це як небезпечну гру і змінив своє рішення на пряму червону картку.

"Дуже засмучений через червону картку. Все, чого я хотів, це допомогти своїй команді перемогти. Це був абсолютно ненавмисний рух... прошу вибачення перед всіма уболівальникама, які завжди мене підтримували", — написав Антоні у своїх соціальних мережах.

Антоні пропустить мінімум один матч чемпіонату, а за його відсутності команда ризикує втратити важливі очки у боротьбі за єврокубки. Його вилучення стало ударом для клубу, оскільки дискваліфікація гравця припадає на принципове міське дербі проти Севільї у найближчому турі Ла Ліги.