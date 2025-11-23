Іспанія

У продовженні 13 туру Ла Ліги.

Реал Бетіс – Жирона зіграли внічию 1:1

Владислав Ванат на 20-й хвилині матчу вивів свою команду вперед – українець замкнув передачу від Браяна Хіля. Футболісти підтримали партнера по команді — Порту показавши його футболку. Конкурент Циганкова вибув на тривалий термін через травму

Господарі відповіли під кінець поєдинку. Іско, у своєму першому матчі після тривалого відновлення, підтвердив, чому саме він є одним із найвисокооплачуваніших гравців Бетіса. Іспанець виконав розкішну подачу з кутового, яку замкнув головою Валентін Гомес.

На останніх хвилинах основного часу лідер Реал Бетіса Антоні спровокував бійку. Бразилець на краю штрафного майданчика суперника ударом через себе влучив ногою в обличчя Хоелю Рока, який першим опинився на м’ячі. За товариша по команді заступився воротар Гассаніга, за що отримав жовту картку.

Вінгер за свої дії спочатку отримав жовту картку, але після перегляду ВАР вона була змінена на пряму червону.

У підсумку – нічия, команди розійшлися миром.

Віктор Циганков відіграв 66 хвилин і отримав оцінку 6.8. Владислав Ванат провів на полі майже весь матч і був замінений на 82-й хвилині. Автор голу отримав одну з найкращих оцінок – 7.5.

Реал Бетіс — Жирона 1:1

Голи: Гомес, 75 - Ванат, 20

Реал Бетіс: Вальєс — Бельєрін (Руїбаль, 46), Бартра, Натан, Гомес — Форнальс (Іско, 60), Ло Чельсо (Амрабат, 46), Рока (Деосса, 76) — Антоні, Кучо, Рікельме (Еззалзулі, 46)

Жирона: Гассаніга — Рінкон Лумбрерас, Мартін, Рейс, Морено — Циганков (Аспрілья, 66), Унахі (Стуані, 82), Вітсель, Мартін, Хіль (Рока Касальс, 66) — Ванат (Руїс, 82)

Попередження: Бартра, Деосса, Кучо — Рейс, Лумбрерас, Унахі, Гассаніга

Вилучення: Антоні, 88