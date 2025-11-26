Іспанія

Гравець "левів" не допоможе команді у поєдинку проти Реала через вилучення в матчі з Барселоною.

Півзахисник Атлетіка Оян Сансет пропустить два матчі чемпіонату Іспанії через дискваліфікацію, яку він отримав після вилучення у поєдинку проти Барселони.

22 листопада "леви" зазнали поразки від "синьо-гранатових" на Камп Ноу (0:4) у матчі 13-го туру Ла Ліги. Сансет отримав пряму червону картку на 52-й хвилині за те, що вдарив Ферміна Лопеса ззаду по ногах.

Комітет з питань змагань Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) оштрафував Сансета та дискваліфікував його на два матчі Ла Ліги.

Таким чином, півзахисник не зможе взяти участь у матчах проти Леванте та Реала, які заплановані на 29 листопада та 3 грудня відповідно.

Зазначається, що Атлетік має право подати апеляцію на це рішення комітету.