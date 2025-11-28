Іспанія

Півзахисник Едуардо Камавінга спростував інформацію ЗМІ про напружену атмосферу в команді.

Футболіст мадридського Реала Едуардо Камавінга відреагував на розмови, що поширюються у пресі, про напружену атмосферу всередині колективу.

Останнім часом часто з'являлася інформація про можливий конфлікт головного тренера Хабі Алонсо з деякими гравцями "вершкових".

"Проблеми в роздягальні? Це походить від ЗМІ. Я бачу, що зараз наша роздягальня згуртована як ніколи. Ми зробимо все заради перемог і нашого тренера", — передає коментарі Камавінги журналіст Фабріціо Романо.

У середу мадридський гранд здолав грецький Олімпіакос у Лізі чемпіонів із рахунком 4:3. У неділю на "вершкових" очікує поєдинок Ла Ліги проти Жирони.