Іспанія

Клуб критикує головного арбітра та VAR за спірні рішення, які вплинули на нічию 1:1.

30 листопада Реал Мадрид зіграв унічию в матчі 14-го туру Ла Ліги проти Жирони (1:1). Після гри клубний телеканал Real Madrid TV прямо вказав на суддю Де Бургоса Бенгоечеа як одного з головних винуватців втрати очок.

"Де Бургос допустив грубі помилки проти Мадрида без жодних виправдань. Це один із тих, хто завдав найбільшої шкоди команді. Ла Ліга спотворюється. У Мадрида на чотири очки менше через синів Негрейри. Де Бургос – один із суддів із найбільш грубими порушеннями проти Мадрида", – заявили на Real Madrid TV.

Мадридці критикують два ключові рішення судді у матчі: гол Жирони, який виник після непоміченого фолу на Мбаппе, та пенальті на Родріго при рахунку 1:1.



"Ти можеш не побачити цього на полі, але для того, щоб VAR не викликав суддю переглянути епізод, немає жодних аргументів. Контакт у штрафному майданчику – це пенальті", – додали представники клубу.

За підсумками 13-го туру мадридці пропустили вперед Барселону та тепер займають другу сходинку. Свій наступний матч Реал проведе 3 грудня проти Атлетіка.