Іспанія

Мадридці готують підґрунтя для літнього трансферу німецького таланта.

Мадридський Реал проявляє зацікавленість у трансфері оборонця Айнтрахта Натанієля Брауна.

Як повідомляє Sky Sport Germany, представники іспанського клубу були присутні на матчах бундесліги проти Кельна та поєдинку Ліги чемпіонів з Аталантою, уважно оцінюючи гру 20-річного німця.

Айнтрахт готовий розглянути пропозиції влітку — трансферна вартість Брауна, за даними джерела, становить 60–70 млн євро. Контракт футболіста з нинішнім клубом чинний до червня 2030 року.

У поточному сезоні захисник відіграв 18 матчів у всіх турнірах, відзначився голом і трьома асистами. Transfermarkt оцінює його в 30 млн євро.