20-річний голкіпер може стати дублером Куртуа або піти в оренду.
Фран Гонсалес, getty images
02 грудня 2025, 12:36
У таборі мадридського Реала дуже задоволені розвитком голкіпера Франа Гонсалеса, повідомляє Marca. 20-річний велетень (199 см) проводить солідний сезон за Кастілью і регулярно отримує виклики до молодіжної збірної Іспанії.
Позиція основного воротаря у клубі наразі закріплена за Тібо Куртуа, але Фран може скласти конкуренцію Андрію Луніну. Молодий іспанець – вихованець Реала, молодший за українця на 6 років і отримує значно меншу зарплатню.
Ситуація стане зрозумілішою наступного літа: якщо Лунін покине Реал, Фран стане дублером Куртуа, якщо ж українець залишиться – іспанцю шукатимуть варіант оренди.
У минулому сезоні Гонсалес отримав шанс дебютувати за основну команда проти Валенсії, той матч завершився поразкою мадридців 1:2.
Цікаво, що Фран вже встиг "насолити" Україні: два місяці тому у складі збірної Іспанії U-20 він вибив "синьо-жовтих" (1:0) з 1/8 фіналу чемпіонату світу.