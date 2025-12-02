Іспанія

20-річний голкіпер може стати дублером Куртуа або піти в оренду.

У таборі мадридського Реала дуже задоволені розвитком голкіпера Франа Гонсалеса, повідомляє Marca. 20-річний велетень (199 см) проводить солідний сезон за Кастілью і регулярно отримує виклики до молодіжної збірної Іспанії.

Позиція основного воротаря у клубі наразі закріплена за Тібо Куртуа, але Фран може скласти конкуренцію Андрію Луніну. Молодий іспанець – вихованець Реала, молодший за українця на 6 років і отримує значно меншу зарплатню.

Ситуація стане зрозумілішою наступного літа: якщо Лунін покине Реал, Фран стане дублером Куртуа, якщо ж українець залишиться – іспанцю шукатимуть варіант оренди.

У минулому сезоні Гонсалес отримав шанс дебютувати за основну команда проти Валенсії, той матч завершився поразкою мадридців 1:2.

Цікаво, що Фран вже встиг "насолити" Україні: два місяці тому у складі збірної Іспанії U-20 він вибив "синьо-жовтих" (1:0) з 1/8 фіналу чемпіонату світу.