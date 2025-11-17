Іспанія

Парижани зацікавлені у форварді Атлетіко, який може коштувати 120 млн євро.

ПСЖ розглядає можливість підписання нападача Атлетіко Хуліана Альвареса, за якого мадридський клуб встановив суму відступних у розмірі 120 млн євро.

Головний тренер паризької команди Луїс Енріке вважає 25-річного аргентинця ідеальним підсиленням для атаки. Клуб уже кілька тижнів аналізує трансферні перспективи форварда, а сам Альварес зацікавлений у можливості працювати під керівництвом Енріке.

На аргентинського чемпіона світу також претендують Барселона та кілька клубів АПЛ, однак футболіст не розглядає варіант повернення до Англії. Він готовий перейти до ПСЖ, якщо клуби зможуть узгодити умови.

Атлетіко відкритий до перемовин щодо трансферу й очікує пропозицій на рівні 120 млн євро.

