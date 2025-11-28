Ліга чемпіонів

На рахунку аргентинського форварда десять забитих м'ячів.

Мадридський Атлетіко у матчі основного етапу Ліги чемпіонів на своєму полі обіграв міланський Інтер (2:1).

У цьому матчі результативним ударом у складі "матрацників" відзначився нападник Хуліан Альварес, для якого це був десятий гол у матчах Ліги чемпіонів у футболці мадридського клубу.

Таким чином, Альварес увійшов до трійки найкращих бомбардирів Атлетіко у головному єврокубковому турнірі. На це йому знадобилося лише 14 матчів.

Лідером рейтингу є Антуан Грізманн, на рахунку якого 39 голів, а друге місце у Сауля Ньїгеса – 11 забитих м'ячів.

