Іспанія

У Мадриді обговорюють кілька сценаріїв символічного прощання легенди після завершення кар’єри.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду в майбутньому може повернутися на Сантьяго Бернабеу для проведення прощального матчу після завершення професійної кар’єри. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, конкретних домовленостей наразі немає, однак між зацікавленими сторонами вже обговорюються можливі формати події, аби організувати гідне прощання для одного з найвидатніших футболістів в історії.

Одним із варіантів називають товариський поєдинок у Мадриді за участю Реала та Ан-Насра. За цим сценарієм Роналду може провести по одному тайму в складі кожної з команд — подібний формат свого часу використовувався під час прощального матчу Рауля Гонсалеса.

Також розглядається альтернативна ідея з участю лісабонського Спортінга. У такому разі Кріштіану матиме змогу вийти на поле за клуб, де розпочинав професійну кар’єру, а також за Реал, у якому провів найуспішніший етап свого футбольного шляху.