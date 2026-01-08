Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку за Суперкубок Іспанії, який розпочнеться 8 січня о 21:00.

Другий півфінал Суперкубка Іспанії в Саудівській Аравії подарує глядачам вогняне мадридське дербі: на стадіоні Кінг Абдулла Спортс Сіті зійдуться Атлетіко та Реал.

Атлетіко Мадрид — Реал Мадрид

Четвер, 8 січня, 21:00, стадіон Кінг Абдулла Спортс Сіті, Джидда

Суперкубок Іспанії, півфінал

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетіко Мадрид прибув до Джидди після виснажливої нічиєї з Реал Сосьєдад (1:1), яка фактично викреслила команду з числа претендентів на титул Ла Ліги. Тепер Суперкубок стає для Дієго Сімеоне одним із пріоритетних шансів на трофей у 2026 році. "Матрацники" мають приємні спогади про останню зустріч із сусідами у вересні, коли вони розгромили "бланкос" з рахунком 5:2. Проте кадровий стан команди викликає занепокоєння: до травмованих Лангле та Гонсалеса додався Пабло Барріос, який пошкодив ікру. Очікується, що його місце в центрі поля займе Конор Галлагер, а в атаці знову запалюватиме дует Альварес — Серлот.

Реал Мадрид виграв чотири матчі поспіль. Попри відсутність травмованого Кіліана Мбаппе, "вершкові" розтрощили Бетіс (5:1) у минулому турі. Головним відкриттям став юний Гонсало Гарсія, який оформив хет-трик і наразі є головним претендентом на місце в старті. Алонсо прагне виграти свій перший трофей на чолі мадридців, і Суперкубок — ідеальна можливість для цього. Навіть без Едера Мілітао та Браїма Діаса склад Реала виглядає грізно, особливо враховуючи повернення до тренувань Трента Александера-Арнольда та стабільно високий рівень гри Беллінгема та Вінісіуса.

Мадридське дербі зазвичай перетворюється на тактичну дуель із високим градусом напруги. Атлетіко вміє терпіти та вичікувати на помилку суперника, що вони неодноразово доводили у матчах формату "на виліт". Реал, у свою чергу, перебуває у кращому ігровому тонусі та прагне реваншу за ганебну поразку в останньому очному поєдинку.

Орієнтовні склади

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Пубіль, Ле Норман, Ганцко — Сімеоне, Галлагер, Коке, Баена — Серлот, Альварес.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Гюйсен, Рюдігер, Каррерас — Камавінга, Чуамені — Родріго, Беллінгем, Вінісіус — Г. Гарсія.

Не зіграють: Лангле, Н. Гонсалес, Барріос (Атлетіко Мадрид) — Мбаппе, Мілітао, Б. Діас (Реал Мадрид).

Під питанням: немає (Атлетіко Мадрид) — Александер-Арнольд, Гюйсен (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі