Іспанія

У продовженні 19 туру Ла Ліги.

Вільярреал удома впевнено розібрався з Алавесом (3:1)

Усі м’ячі було забито в другому таймі. На 49-й хвилині рахунок відкрив Молейро. За декілька миттєвостей Морено подвоїв перевагу господарів. На 75-й хвилині Мікаутадзе довів справу до розгрому. На заключних хвилинах основного часу гості забили гол престижу — Мартінес точним ударом відправив м’яч у сітку воріт.

Вільярреал - Алавес 3:1

Голи: Молейро, 49, Морено, 55, Мікаутадзе, 75 - Мартінес, 85

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Вейга, Педраса (Олувасеї, 82) — Б'юкенен (Пепе, 67), Парехо (Парті, 67), Комесанья, Молейро (Кардона, 77) — Перес (Морено, 46), Мікаутадзе

Алавес: Сівера — Отто (Енрікес, 59), Теналья, Пачеко, Парада — Бланко — Вісенте, Ібаньєс (Гевара, 60), Гуріді (Маньяс, 80), Аленья (Реббаш, 80) — Мартінес

Попередження: Аленья, Отто