Іспанія

Згодом Тебас змінив свою думку.

Президент Ла Ліги Хавʼєр Тебас висловився щодо проведення Суперкубку Іспанії в Саудівській Аравії.

«Я не критикував перенесення Суперкубку з Іспанії, а вважав це хорошою ідеєю. Я казав, що, можливо, Саудівська Аравія – невідповідна країна, але... Після кількох візитів я подумав, що це дуже сприятливе місце.

Тоді я був налаштований критично. Я думав, що це не та країна, але я змінив свою думку. Це дуже підходяща країна», – сказав Тебас.

Фінал Суперкубку Іспанії між Барселоною та Реалом відбудеться завтра о 21:00, в саудівській Джидді.