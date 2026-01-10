У продовженні 19 туру Ла Ліги.
10 січня 2026, 21:42
Жирона в меншості завдяки голу Ваната здобула перемогу над Осасуною (1:0)
Єдиний м’яч було забито наприкінці першого тайму. Морено пройшов по лівому флангу та зробив простріл уздовж штрафного майданчика. Ванат у стилі Роналду п’ятою відправив м’яч у сітку воріт.
На останній хвилині гри каталонський клуб залишився вдесятьох. Курума кинувся на Ороса, спровокувавши масову сутичку. У результаті півзахисника було вилучено, а кілька гравців гостей отримали жовті картки.
У підсумку Жирона святкує мінімальну перемогу, завдяки чому збільшує відрив від зони вильоту на п’ять пунктів і посідає 12-ту сходинку.
Ванат та Циганков провели гарний матч. Нападник відзначився голом, відіграв 89 хвилин та отримав оцінку 7.0 Вінгер провів на полі всі 90 хвилин зарабив оцінку 7.7
Жирона — Осасуна 1:0
Гол: Ванат, 44
Жирона: Гассаніга — Рінкон Лумбрерас (Курума, 80), Рейс, Блінд, Морено — Циганков, Мартін, Лемар (Франсес, 79), Мартін, Хіль (Рока Касальс, 79) — Ванат (Стуані, 89)
Осасуна: Еррера — Розьє, Катена, Еррандо, Галан (Бретонес, 75) — Монкайола (Гомес, 68), Торро — Гарсія (Гарсія, 75), Орос, Муньйос — Будімір
Попередження: Ванат, Касальс, Франсес — Монкайола, Галан, Орос, Еррера
Вилучення: Курума, 90+5