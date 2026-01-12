Іспанія

Аргентинець жалкує про свою поведінку у півфіналі Суперкубку Іспанії.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне вибачився перед президентом Реала Флорентіно Пересом і вінгером «вершкових» Вінісіусом Жуніором. Його слова наводить AS.

Я хотів би вибачитися перед паном Флорентіно Пересом та паном Вінісіусом за те, що сталося. Я вчинив неправильно, і я визнаю, що це було неправильно.

Команда, яка перемагає, заслуговує на вихід у наступний раунд, вони заслужили на це.

Вони були близькі до нічиєї. Барселона — дуже хороша команда, і у них дуже хороший стиль гри", — сказав Сімеоне.