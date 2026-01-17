Іспанія

Якого не дали Хабі Алонсо.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився напередодні матчу Ла Ліги з Леванте. Його слова наводить Marca.

Я не встановлюю жодних меж, я багато разів зазнавав невдач. Я опинився тут, рухаючись не від успіху до успіху, у мене були дуже хороші, але й дуже важкі часи, які змусили мене стати кращим. Ось чому я твердо вірю, що невдачі змушують тебе ставати кращими.

Тренерам завжди потрібен час, якого у нас немає. Але мені нічого не потрібно, правда. Календар такий, який він є, і це мене не лякає та не турбує. Все, що мені потрібне, це такі ж фантастичні гравці, як ті, яких я маю.

Я дуже схвильований, дуже мотивований. Я завжди намагаюся бути справжнім бійцем, і мені пощастило, що маю незвичайний склад. Ми готові», – сказав Арбелоа.

Сьогодні, Реал Мадрид прийме Леванте у 20-му турі іспанської Ла Ліги.