Іспанія

Аутсайдер не встояв.

В рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид приймав Леванте.

Рахунок у матчі відкрив форвард Реала Кіліан Мбаппе на 58-й хвилині, реалізувавши 11-метровий удар. А вже за сім хвилин захисник Рауль Асенсіо подвоїв перевагу господарів поля.

Ця перемога стала першою для Альваро Арбелоа в якості головного тренера Реал Мадрид.

Реал — Леванте 2:0

Голи: Мбаппе, 58 (пен.), Асенсіо, 65

Реал: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Алаба, 90), Гюйсен (Себальйос, 61), Каррерас — Камавінга (Гюлер, 46), Чуамені, Беллінгем — Мбаппе, Гарсія (Мастантуоно, 46), Вінісіус.

Леванте: Раян — Санчес, Маттуро, Дела, Толян — Венседор (Рагубер, 66), Альварес (Кортес, 83), Мартінес — Тунде (Еспі, 83), Ейонг (Лосада, 66), Ромеро (Оласагасті, 83).

Попередження: Венседор, 17 — Чуамені, 32, Г. Гарсія, 43.