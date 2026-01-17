Іспанія

Португалець застеріг мадридців.

Колишній півзахисник Реала Луїш Фігу висловився про звільнення Хабі Алонсо з посади головного тренера мадридської команди. Його слова наводить Marca.

«Звільнення тренера, безперечно, негативно позначиться на всіх.

Відставка Хабі стала несподіванкою, адже ми пройшли лише половину сезону. У таких обставинах не очікуєш зміни тренера. Навіть після поразки у Суперкубку Іспанії. Думаю, тому це несподівано», – сказав Фігу

Зазначимо, що Реал Мадрид сьогодні переміг Леванте із рахунком 2:0.