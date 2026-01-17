Іспанія

У продовженні 20 туру Ла Ліги.

Осасуна на пару з Овʼєдо влаштували гольову перестрілку у якій гору взяли червоні (3:2)

Довгий час команди не могли відкрити рахунок, незважаючи на безліч небезпечних атак. Під завісу першого тайму гості вийшли вперед. Хасан зробив подачу з флангу, а Федеріко головою з району 11-метрової позначки пробив без шансів для голкіпера.

Господарі відігралися ще до завершення першої 45-хвилинки. Взяття воріт було дуже схоже на гол королівського клубу: Будімір головою замкнув подачу Галана. У середині другого тайму Овʼєдо знову вийшов вперед. Після пожежі у карному майданчику господарів першим на мʼячі опинився Рейна — півзахисник впритул розстріляв воротаря. Осасуна невдовзі відновила паритет. Капітан підопічних Ліччі виконав подачу на дальню стійку, Бойому скинув на Будіміра, і хорват в один дотик сильно пробив.

Здавалося, що матч завершиться внічию, адже ніхто не хотів програти, але Фортуна посміхнулася господарям. Вже у доданий час Осасуна вперше вийшла вперед: молодий нападник Нуньєс першим опинився на добиванні після удару партнера по команді та відправив мʼяч у ближню девʼятку.

Такий вогняний матч просто не міг завершитися без вилучення. На останній хвилині гри Катена пішов у дуже грубий відбір біля власних воріт, за що справедливо отримав пряму червону. Реал мав чудову нагоду зрівняти, але Іліч відправив мʼяч значно вище воріт.

У підсумку Осасуна перемагає останню команду Ла Ліги та піднімається на 11-ту сходинку, відірвавшись від зони вильоту.

Осасуна – Реал Ов’єдо 3:2

Голи: Будімір, 45, 75, Муньйос, 90+2 — Віньяс, 40, Рейна, 68

Осасуна: Еррера — Розьє (Бойомо, 73), Катена, Еррандо (Барха, 73), Галан — Торро (І. Муньйос, 73), Гомес (Рауль Гарсія, 64) — Руб. Гарсія, Орос (Осамбела, 90+4), В. Муньйос — Будімір.

Реал Ов’єдо: Ескандель — Ахіхадо (Борбас, 90+4), Костас, Луенго, Аль-Хассан — Хассан (Ілич, 86), Сібо (Дендонкер, 71), Коломбато (Фонсека, 71), Чайра — Рейна, Віньяс.

Попередження: Руб. Гарсія, 77 — Сібо, 7, Чайра, 22, Костас, 36

Вилучення: Катена, 90+5