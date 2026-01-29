Ліга чемпіонів

Барса провалила перший тайм, але повернулася у другому.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після перемоги над Копенгагеном (4:1) в Лізі чемпіонів. Цитує німецького фахівця AS.

«Я був зосереджений на своїй команді. Ми фінішували п'ятими. Це був важкий матч, суперник добре грав в першому таймі.

Я був не дуже задоволений початком першого тайму, але у другому ми грали краще. Нам треба додавати.

Я сказав команді, що якщо нам доведеться провести ще дві гри, то відповідальність за це лежатиме лише на нас самих. У підсумку, якщо ви подивитеся на топ-8, то побачите 5 клубів із Прем'єр-ліги. Це дуже високий рівень, це найкраща ліга. Ми задоволені результатом.

Англійські команди в ЛЧ? Прем'єр-ліга — найкраща ліга світу, там багато грошей, і вони можуть купити багато гравців, але всі команди, які грають у Лізі чемпіонів, відрізняються високою якістю.

Я був дуже зосереджений на грі, але мені здається, що у нас хороший зв'язок із уболівальниками. Вони підтримували нас, заряджали позитивною енергією, і це те, що нам потрібно», — заявив Флік.