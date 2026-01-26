Український захисник розпочне поєдинок 23-го туру зі старту.
Віталій Миколенко, Getty Images
26 січня 2026, 21:44
У рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме на власному полі Лідс Юнайтед.
Український захисник Віталій Миколенко увійшов до основи "ірисок" та з’явиться на полі з перших хвилин поєдинку.
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, О'Браєн, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає, Армстронг, Макніл — Баррі
Запасні: Траверс, Коулман, Брентвейт, Азну, Діблінг, Дьюзбері-Голл, Алькарас, Рель, Бету
Лідс Юнайтед: Дарлоу — Борно, Родон, Стрейк — Богл, Штах, Ампаду, Груєв, Джастін — Ааронсон, -
Запасні: Перрі, Марк Байрам, Нмеча, Танака, Лонгстафф, Піру, Окафор, Ньйонто
Поєдинок між Евертоном та Лідсом розпочнеться о 22:00 за київським часом.