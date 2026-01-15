Український захисник Евертона потрапив у поле зору топклубів Німеччини.
Віталій Миколенко, Getty Images
Український захисник Віталій Миколенко, який виступає за Евертон, опинився в центрі уваги німецьких клубів.
За даними Fußballminister, до Миколенка проявляють інтерес Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг та Айнтрахт Франкфурт.
Чинний контракт Миколенка з англійським клубом завершується вже цього літа, що створює сприятливі умови для потенційного трансферу.
Раніше стало відомо, що лідер чемпіонату Туреччини Галатасарай виявляє інтерес до Миколенка.
В поточному сезоні українець провів 21 матч.