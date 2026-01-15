Німеччина

Український захисник Евертона потрапив у поле зору топклубів Німеччини.

Український захисник Віталій Миколенко, який виступає за Евертон, опинився в центрі уваги німецьких клубів.

За даними Fußballminister, до Миколенка проявляють інтерес Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг та Айнтрахт Франкфурт.

Чинний контракт Миколенка з англійським клубом завершується вже цього літа, що створює сприятливі умови для потенційного трансферу.

Раніше стало відомо, що лідер чемпіонату Туреччини Галатасарай виявляє інтерес до Миколенка.

В поточному сезоні українець провів 21 матч.