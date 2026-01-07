"Іриски" зустрінуться з аутсайдером чемпіонату.
Віталій Миколенко, Getty Images
07 січня 2026, 20:30
Сьогодні, 7 січня, відбуваються матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги.
Евертон вдома зіграє проти Вулвергемптона, який перебуває серед аутсайдерів чемпіонату. У стартовому складі "ірисок" на поле вийде український захисник Віталій Миколенко.
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам — Макніл, Армстронг, Гріліш — Баррі
Запасні: Траверс, Кін, Паттерсон, Азну, Велч, Кемпбелл, Діблінг, Рель, Бету
Вулвергемптон: Са — Москера, Буено, Крейчі — Чачуа, Аріас, Гомес, Мане, Буено — Арокодаре, Хі Чхан
Запасні: Джонстон, Доерті, Мьоллер Вольфе, Андре, Чірева, Лопес, Странд Ларсен
Матч розпочнеться о 21:30.