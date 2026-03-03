Італія

Тренер вивчає методи норвезького клубу, щоб дати команді шанс проти міланського клубу.

Сеск Фабрегас намагається максимально підготувати свою команду до півфінального матчу Кубка Італії проти Інтера, який відбудеться у вівторок. Тренер Комо надихнувся виступами Буде/Глімта, які нещодавно сенсаційно пройшли Інтер у плейоф Ліги чемпіонів із загальним рахунком 5:2.

За даними La Gazzetta dello Sport, Фабрегас уважно вивчав стиль норвезьких чемпіонів і навіть запросив їхній персонал на обід, щоб обговорити деталі підготовки гравців, зокрема роботу дієтологів та фітнес-тренерів. Такий підхід дозволяє Комо більш детально контролювати фізичну форму та харчування футболістів, а також адаптувати тренувальні навантаження під індивідуальні потреби гравців.

Для цього у Комо впроваджують сучасні технології. Зокрема, гравці використовують спеціальні додатки для реєстрації харчування під час відпочинку, що дозволяє тренерському штабу точно стежити за дієтою та енерговитратами команди. Крім того, на тренувальному полі встановлюють великий екран і дрон, який знімає тренування в реальному часі, щоб гравці могли відразу бачити свої рухи та виправляти помилки.

Інтер у кубковій дуелі вважається явним фаворитом: команда очолює турнірну таблицю Серії А з відривом у 10 очок і виграла 13 із останніх 14 матчів у чемпіонаті. Проте Фабрегас упевнений, що детальна підготовка, технологічний контроль та мотивація гравців дозволять Комо скласти конкуренцію гранду та претендувати на вихід у фінал Кубка Італії.

Матч у Сінігалії стане першим поєдинком півфіналу, а вирішальний матч відбудеться на полі Інтера.