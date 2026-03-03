Італія

Міланський клуб спостерігає за голкіпером Ліверпуля як за потенційною заміну Ян Зоммеру.

Міланський клуб шукає заміну Яну Зоммеру і звернув увагу на бразильського голкіпера Ліверпуля.

Міланський Інтер проявляє серйозний інтерес до підписання зіркового воротаря Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссона Беккера, повідомляє Goal.com.

Контракт основного голкіпера Інтера Яна Зоммера завершується наприкінці сезону, і керівництво клубу не планує його продовжувати, тому шукає нового виконавця на цю позицію.

Ліверпуль, у свою чергу, готовий розглянути можливість трансферу Аліссона вже влітку, адже команда має потенційного наступника у вигляді Гіоргі Мамардашвілі. Крім Інтера, на бразильського воротаря претендує також Ювентус. Контракт Аліссона діє до літа 2027 року.

Окрім Аліссона, Інтер розглядає варіант з Гульєльмо Вікаріо з Тоттенгема. Нагадаємо, що Аліссон вже виступав у Серії А у складі Роми з 2016 по 2018 рік.