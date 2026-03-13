Іспанія

Мадридський клуб мріє об’єднати норвежця в атаці з Мбаппе.

Форвард Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Голанд може в майбутньому продовжити кар’єру в мадридському Реалі.

За інформацією джерел, 25-річний нападник зацікавлений у можливому переході до іспанського гранда та готовий прийняти пропозицію королівського клубу, якщо така з’явиться.

Повідомляється, що президент Реала Флорентіно Перес хотів би бачити Голанда в одній атакувальній лінії разом із Кіліаном Мбаппе. Такий трансфер розглядається як один із головних проєктів мадридців на майбутнє.

Наразі норвежець зосереджений на виступах за Манчестер Сіті. У сезоні-2025/26 він провів 40 матчів у всіх турнірах, забив 29 голів і віддав сім результативних передач.

Контракт Голанда з англійським клубом діє до літа 2034 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно у 200 мільйонів євро.