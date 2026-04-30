Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА підкреслила ідею єдності через футбол.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підтвердив участь збірної Ірану у чемпіонаті світу-2026 та наголосив, що команда безперешкодно зіграє матчі у США.

Під час виступу Інфантіно підкреслив об’єднавчу роль футболу:

"Я хотів би відразу ж підтвердити… що, звичайно ж, Іран візьме участь у чемпіонаті світу з футболу, і, звичайно ж, Іран гратиме у Сполучених Штатах Америки. І причина цього дуже проста… ми маємо об’єднатися. Ми маємо згуртувати людей… Футбол об’єднує світ. ФІФА об’єднує світ".

Збірна Ірану на ЧС-2026 виступить у групі B, де її суперниками стануть збірні Бельгії, Нової Зеландії та Єгипту.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у трьох країнах — Мексика, США та Канада.