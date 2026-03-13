У клубі впевнені, що саме нідерландський тренер здатен стабілізувати ситуацію.

Керівництво Ліверпуля продовжує довіряти головному тренеру Арне Слоту та не розглядає варіант із його звільненням.

За словами журналіста The Athletic Девіда Орнштейна, у клубі переконані, що нідерландський фахівець є правильним вибором для команди.

"Наскільки нам відомо, Ліверпуль непохитно підтримує Арне Слота. Його контракт розрахований до 2027 року, і у клубі хочуть, щоб саме він був їхнім тренером. Керівництво переконане, що він — саме та людина, яка здатна налагодити ситуацію".

Орнштейн також зазначив, що навіть у разі нового пошуку наставника клуб навряд чи знайшов би кращого кандидата.

"Якби вони зараз проводили процес пошуку тренерів, то кажуть, що він має саме той профіль, який вони шукали б. На ринку зараз немає фахівців, які, на їхню думку, краще підійшли б під їхні вимоги. Клуб ним задоволений".

Журналіст додав, що керівництво Ліверпуля планує продовжувати роботу зі Слотом незалежно від результатів до завершення сезону.

"Я чекаю, що так продовжуватиметься і далі, і клуб дійде до літа у будь-якому стані… Я не думаю, що звільнення головного тренера взагалі стоїть на порядку денному Ліверпуля".

Раніше стало відомо, що Ліверпуль приєднався до боротьби за хавбека Борнмута Адамса.