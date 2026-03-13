Тимчасовий головний тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррік відповів на критичні слова на свою адресу від колишнього одноклубника Пола Скоулза. Його слова наводить BBC.

«Насправді нічого особливого, і сказати особливо нема чого. Зараз така реальність – пости та цитати у соцмережах. Їх можна інтерпретувати по-різному, тому потрібно просто спокійно ставитися до цього.

Існують різні думки і будь-які слова можна сприйняти від однієї крайності до іншої. Так воно й є. Мене це не турбує. Я не надаю цьому великого значення», – сказав Каррік.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 51 очко після 29 зіграних турів.