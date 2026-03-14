Команда Мічела вийшла вперед на п'ятій хвилині матчу проти "басків".

В даний час проходить матч 28 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі приймає Атлетік.

Рахунок у матчі було відкрито вже на п'ятій хвилині, коли м'яч дійшов до лінії штрафного майданчика "басків", після чого український вінгер Віктор Циганков запустив у штрафний майданчик Уго Рінкона, а той несподівано пробив з гострого кута та потрапив точно в дальній кут воріт.

Для 28-річного Циганкова це був третій асист у 24 матчах цього сезону. Також на його рахунку шість голів.

