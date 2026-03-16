Тренер каталонців відзначив гру команди, сейви Гассаніги та важливу роль Унаї.
Мічел, getty images
16 березня 2026, 11:00
Головний тренер Жирона Мічел Санчес поділився емоціями після впевненої перемоги своєї команди над Атлетік Більбао (3:0) у матчі 28-го туру Ла Ліга.
Наставник каталонців зізнався, що залишився дуже задоволений виступом своїх підопічних:
"Я дуже щасливий. Це був дуже важливий матч і неймовірна перемога. Ми провели фантастичну гру. Три дуже важливі очки, “сухий” матч — багато позитивних моментів", — сказав Мічел.
Окремо тренер відзначив воротаря Пауло Гассаніга, який зробив кілька ключових сейвів:
"Гассаніга здійснив два вирішальні сейви. Якби м’яч опинився у воротах, це могло змінити хід гри. Він вселив у нас упевненість, адже був поруч у найважливіші моменти", — зазначив наставник.
Також Мічел похвалив півзахисника Унаї Гомес, підкресливши його талант та бачення поля:
"Коли він використовує свій талант на благо команди — це вражає. Він бачить простір, знає, коли потрібно віддати передачу партнеру. Це футболіст з неймовірною швидкістю та здатністю вирішувати проблеми", — додав тренер.
Водночас наставник зауважив, що гравець ще не досяг свого максимуму:
"Він ще не на піку форми. Фізично може дати нам більше та бути стабільнішим, але має неймовірне бачення поля. Іноді він вирішує проблеми кількома дотиками", — підкреслив Мічел.
Тренер також наголосив, що попереду на команду чекає складний відрізок сезону:
"Попереду ще довгий шлях — десять матчів. Нам потрібно зберігати стабільність і продовжувати боротьбу. Наша головна мета — зміцнити позиції Жирони в Ла Лізі", — підсумував наставник.
Жирона займає 12-у сходинку в турнірній таблиці маючи 34 очки. Наступна гра проти Осасуни.