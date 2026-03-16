Тренер каталонців відзначив гру команди, сейви Гассаніги та важливу роль Унаї.

Головний тренер Жирона Мічел Санчес поділився емоціями після впевненої перемоги своєї команди над Атлетік Більбао (3:0) у матчі 28-го туру Ла Ліга.

Наставник каталонців зізнався, що залишився дуже задоволений виступом своїх підопічних:

"Я дуже щасливий. Це був дуже важливий матч і неймовірна перемога. Ми провели фантастичну гру. Три дуже важливі очки, “сухий” матч — багато позитивних моментів", — сказав Мічел.

Окремо тренер відзначив воротаря Пауло Гассаніга, який зробив кілька ключових сейвів:

"Гассаніга здійснив два вирішальні сейви. Якби м’яч опинився у воротах, це могло змінити хід гри. Він вселив у нас упевненість, адже був поруч у найважливіші моменти", — зазначив наставник.

Також Мічел похвалив півзахисника Унаї Гомес, підкресливши його талант та бачення поля:

"Коли він використовує свій талант на благо команди — це вражає. Він бачить простір, знає, коли потрібно віддати передачу партнеру. Це футболіст з неймовірною швидкістю та здатністю вирішувати проблеми", — додав тренер.

Водночас наставник зауважив, що гравець ще не досяг свого максимуму:

"Він ще не на піку форми. Фізично може дати нам більше та бути стабільнішим, але має неймовірне бачення поля. Іноді він вирішує проблеми кількома дотиками", — підкреслив Мічел.

Тренер також наголосив, що попереду на команду чекає складний відрізок сезону:

"Попереду ще довгий шлях — десять матчів. Нам потрібно зберігати стабільність і продовжувати боротьбу. Наша головна мета — зміцнити позиції Жирони в Ла Лізі", — підсумував наставник.

Жирона займає 12-у сходинку в турнірній таблиці маючи 34 очки. Наступна гра проти Осасуни.