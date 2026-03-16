Іспанія

Тренер Барселони оцінив гру команди після результативної перемоги над Севільєю.

Головний тренер Барселони Гансі Флік прокоментував перемогу своєї команди над Севільєю з рахунком 5:2 у матчі 28-го туру Ла Ліги. Попри розгромний результат, німецький фахівець вважає, що каталонці могли діяти значно краще.

За словами наставника, команді не завжди вистачало швидкості у роботі з м’ячем і впевненості у власних діях.

"Коли ми втрачали м'яч, могли б краще пресингувати. Зараз наближається Ліга чемпіонів, важливо добре виступити. Ольмо провів відмінний матч, Еспарт, Канселу... Але я думаю, що ми могли б зіграти набагато краще. Трохи повільно рухали м'яч. Часом нам бракувало впевненості", — зазначив Флік.

Окремо тренер відзначив гру Жоау Канселу, який, на його думку, продовжує прогресувати у складі каталонської команди.

"Канселу потрібен деякий час, щоб адаптуватися. В останніх кількох матчах він був чудовий. Технічно це неймовірний гравець. Його гол, дії, що призвели до призначення пенальті, а також його гра в офсайдній пастці... Канселу був правильним вибором", — підсумував наставник Барселони.

Після цієї перемоги каталонський клуб із 70 очками очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на чотири бали.