Тренер наголосив на необхідності концентрації та боротьбі до кінця сезону.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував поразку своєї команди від Лаціо (0:1) у матчі 29-го туру Серії А.

"Ми розуміли, що матч буде складним. Вболівальники повернулися на стадіон, і для Лаціо ця гра мала велике значення. У першому таймі суперник виглядав дуже потужно. Нам слід було діяти більш організовано і припускатися менше помилок", — зазначив Аллегрі.

"Зараз нам потрібно натиснути кнопку перезавантаження. Після перемоги над Інтером багато хто почав говорити про Скудетто, але треба дивитися на речі реалістично. Наша мета — кваліфікація до Ліги чемпіонів", — додав тренер.

Аллегрі також підкреслив, що помилки у першому таймі створили Лаціо можливості для швидких контратак, а після перерви команда стала впевненіше діяти в єдиноборствах.

Зазначимо, що Мілан наразі відстає від Інтера на вісім очок у турнірній таблиці Серії А.