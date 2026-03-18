Мартінеллі та Жезус перебувають у сфері інтересів іспанського клубу.
18 березня 2026, 20:47
Мадридський Атлетіко Мадрид розглядає можливість підсилення складу за рахунок гравців лондонського Арсенал.
Як повідомляє TEAMtalk, у сфері інтересів "матрацників" опинилися одразу двоє бразильських футболістів — Габріел Мартінеллі та Габріел Жезус.
За інформацією джерела, наразі іспанський гранд лише уважно стежить за ситуацією навколо обох гравців у складі канонірів. Мова поки що йде про етап моніторингу, без конкретних кроків щодо трансферу.
Хоча пріоритет Арсенала — збереження сили складу, клуб також планує підсилення: відомий лівий вінгер, новий центральний півзахисник та щонайменше один захисник, ймовірно правий, перебувають у планах.
І Жезус, і Мартінеллі викликають великий інтерес у клубів Саудівської Про Ліги та Європи. У обороні Арсенал також розглядає потенційні підсилення, зокрема з боку Ньюкасл Юнайтед.