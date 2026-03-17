Команда Мікеля Артети в домашній грі не залишила шансів опонентам.
Арсенал — Баєр, Getty Images
17 березня 2026, 23:55
Арсенал — Баєр 2:0 (перший матч — 1:1)
Голи: Езе, 36, Райс, 63
Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 69), Саліба, Габріел, Інкап’є — Райс, Субіменді (Нергор, 68) — Сака, Езе (Гаверц, 69), Троссар (Мартінеллі, 69) — Йокерес (Льюїс-Скеллі, 90).
Баєр: Бласвіх — Кванса, Андріх (Фернандес, 83), Тапсоба — Поку (Калбрет, 60), Паласіос (Шик , 70), Гарсія, Грімальдо — Маза, Тер’є (Тілльман, 60) — Кофане.
Попередження: Паласіос