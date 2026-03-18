Ліга чемпіонів

Лондонський Арсенал обіграв леверкузенський Баєр у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА на власному полі — 2:0.

Цього разу команда Каспера Юльманна взяла за основу малюнок зразка першої зустрічі, але не змогла його відтворити на Емірейтс.

Із розкішним голом Еберечі Езе наприкінці першого тайму "каноніри" вийшли вперед та значно переважали суперників у плані атаки, тож і в другому таймі їм не склало проблем закрити дуель черговим м’ячем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Баєр у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Арсенал — Баєр 2:0 (перший матч — 1:1)

Голи: Езе, 36, Райс, 63

Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 69), Саліба, Габріел, Інкап’є — Райс, Субіменді (Нергор, 68) — Сака, Езе (Гаверц, 69), Троссар (Мартінеллі, 69) — Йокерес (Льюїс-Скеллі, 90).

Баєр: Бласвіх — Кванса, Андріх (Фернандес, 83), Тапсоба — Поку (Калбрет, 60), Паласіос (Шик , 70), Гарсія, Грімальдо — Маза, Тер’є (Тілльман, 60) — Кофане.

Попередження: Паласіос