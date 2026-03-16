Ліга чемпіонів

Іспанець вірить в успіх своєї команди.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з леверкузенським Баєром (перший матч 1:1).

"Якщо подивитися гру Баєра проти Баварії у вихідні, можна сказати, що від них варто чекати чогось схожого.

У них справді сильний тренер, чітка структура. Ми знаємо, що маємо зробити перед своїми вболівальниками. Сподіваюся, у нас це вийде.

Багато факторів сприятимуть тому, щоб ми вийшли до чвертьфіналу. Щоб цього досягти, потрібно, щоб усе склалося на нашу користь", – сказав Артета.

Матч-відповіді між Арсеналом та Баєром відбудеться 17-го березня, о 22:00 за київським часом.