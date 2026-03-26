Іспанія

Шведський вінгер Руні Бардгджі відверто зізнався, що не на 100% щасливий у каталонському клубі через брак ігрової практики.

Гансі Фліку здебільшого вдалося створити позитивну та дисципліновану атмосферу в роздягальні Барселони, проте зараз починають з'являтися перші ознаки внутрішньої напруженості. Джерелом невдоволення став 20-річний шведський вінгер Руні , який гучно перебрався на Камп Ноу минулого літа, але так і не зміг завоювати регулярне місце у стартовому складі команди.

У цьому сезоні Бардгджі провів лише 22 матчі в усіх турнірах, причому переважну більшість із них він розпочинав на лаві запасних, виходячи на заміну лише в других таймах. Хоча швед демонстрував проблиски свого величезного потенціалу, його терпіння щодо другорядної ролі, схоже, остаточно вичерпалося під час поточної міжнародної паузи.

В інтерв'ю шведському телеканалу Sverige Television (яке цитує Diario Sport) Бардгджі не став добирати слів, коментуючи свій статус у клубі.

"Правда в тому, що до цього моменту я мав обмаль ігрового часу. Я маю терпіння, але, чесно кажучи, вважаю, що заслуговую грати більше. Я не щасливий на 100%, але це футбол. Я поважаю тих, хто давно в команді, вони мої партнери. Проте я знаю свої можливості і маю велику впевненість у собі", — зазначив футболіст.

Відверті коментарі молодого таланту миттєво відновили спекуляції щодо його довгострокового майбутнього у складі блаугранас. Ще під час січневого трансферного вікна за ситуацією навколо шведа уважно стежили кілька європейських клубів, зокрема серйозний інтерес виявляв португальський Порту.

Тоді Гансі Флік виступив категорично проти втрати Руні і заблокував будь-які варіанти переходу, бажаючи зберегти глибину складу.