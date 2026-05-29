Англійська Прем'єр-ліга тотально домінує в рейтингу, маючи шість представників у десятці найкращих, проте іспанські гранди продовжують утримувати лідерство на вершині.

Авторитетне видання Forbes опублікувало свій щорічний рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу. Згідно з новими даними, мадридський Реал вкотре підтвердив свій статус фінансового гегемона. Вартість королівського клубу злетіла до астрономічних 9,5 млрд доларів (порівняно з 6,75 млрд минулого року), забезпечивши йому впевнене перше місце.

На другу сходинку піднялася Барселона, вартість якої оцінили у 7,5 млрд доларів. Каталонцям вдалося посунути на третє місце Манчестер Юнайтед (7,2 млрд доларів). Цікаво, що попри провальний сезон в АПЛ (лише 15-те місце за підсумками кампанії 2024/2025) та поразку у фіналі Ліги Європи, дохід червоних дияволів склав значні 865 мільйонів доларів.

Англійська Прем'єр-ліга залишається найбільш фінансово потужним чемпіонатом світу: шість клубів АПЛ увійшли до першої десятки, а загалом у топ-30 їх аж 11. Четверту позицію зберігає чемпіон Англії сезону 2024/2025 — Ліверпуль (6,2 млрд доларів).

А от Манчестер Сіті втратив позиції, опустившись із п'ятого на сьоме місце (5,5 млрд доларів). Натомість чемпіон Європи 2025 року Парі Сен-Жермен піднявся на п'ятий рядок (5,8 млрд доларів), посунувши мюнхенську Баварію на шосте місце (5,7 млрд доларів).

Замикають десятку лідерів три лондонські клуби: 8-ме місце: Арсенал (5,4 млрд доларів) 9-те місце: Челсі (4,2 млрд доларів) 10-те місце: Тоттенгем (3 млрд доларів)

Експерти зазначають, що вже наступного року фінансові позиції Арсенала можуть суттєво зрости. Каноніри щойно виграли Прем'єр-лігу вперше за 22 роки, а вже цієї суботи зійдуться у фіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Що стосується інших чемпіонатів, то іспанська Ла Ліга представлена у топ-30 лише трьома клубами. Окрім Реала та Барси, на 11-му місці розташувався мадридський Атлетіко. Також до престижного списку потрапили відразу 7 команд з MLS, 4 команди з італійської Серії А, 3 — з німецької Бундесліги та по одній з французької Ліги 1 і португальської Прімейра-ліги.

Загалом футбольний бізнес продовжує стрімко зростати. Середня вартість 30 найдорожчих команд світу наразі становить 2,9 млрд доларів, що на 21% перевищує рекордний показник 2025 року (2,4 млрд доларів).