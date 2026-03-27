Іспанія

Француз пропустить останні матчі через травму.

Захисник мадридського Реала Ферлан Менді має повернутися на поле після міжнародної паузи. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний француз відновився після травми підколінного сухожилля і вже приступив до тренувань.

Нагадаємо, Ферлан отримав травму у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті на початку березня, через що пропустив останні матчі "вершкових".

Цього сезону Менді провів лише п'ять поєдинків. Для француза це вже четверта травма за сезон.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Мальорки – гра запланована на 4 квітня. Після 29 турів "вершкові" посідають друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на чотири очки.