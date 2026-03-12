Ліга чемпіонів

Керманич Реала прокоментував стан підопічного.

Мадридський Реал напередодні обіграв англійський Манчестер Сіті в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа розповів про пошкодження у французького захисника Ферлана Менді, якого замінили поперерві.

"Менді? Так, він травмований. Виглядає не дуже добре, але я ціную його зусилля щодо повернення до гри.

Ми ризикували, виставивши його у двох матчах поспіль після стількох перерв. Я ризикнув і вдячний гравцю за реакцію. Чудово мати можливість тренувати його", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.