Керманич Реала прокоментував стан підопічного.
Ферлан Менді, Getty Images
12 березня 2026, 10:01
Мадридський Реал напередодні обіграв англійський Манчестер Сіті в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.
Після завершення гри головний тренер "галактікос" Альваро Арбелоа розповів про пошкодження у французького захисника Ферлана Менді, якого замінили поперерві.
"Менді? Так, він травмований. Виглядає не дуже добре, але я ціную його зусилля щодо повернення до гри.
Ми ризикували, виставивши його у двох матчах поспіль після стількох перерв. Я ризикнув і вдячний гравцю за реакцію. Чудово мати можливість тренувати його", — заявив іспанський фахівець.
Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.